栽培法が確立されていないマツタケについて、林の低木などを除去することで発生量を長期的に維持できるとした研究論文が１６日、日本菌学会から表彰される。

核となったのは、２０２４年の論文発表直前に亡くなった長野県豊丘村のコメ農家宮外（みやがい）勝さんが４０年以上、山で記録し続けたデータだった。家族は「地道な努力が報われて、本人も喜んでいるはず」と話している。（長野支局 山崎至河）

「宮外さんの尽力があって受賞できた」。論文を発表した同県林業総合センター特産部長の古川仁さん（５９）は、改めて感謝する。

センターは１９８０年から４１年間、豊丘村の同じ山で標高などの条件も近い村有林２か所で、雨量や気温、マツタケの収穫量などを調査した。

その結果、同年にコナラなどの広葉樹を全て伐採し、その後も定期的に低木を取り除いた管理区域では安定的に収穫できたのに対し、何も手をかけなかった区域では徐々に減少し、２０２０年にはほとんど取れなくなった。それをまとめた論文は２４年１１月、同学会の英文誌「マイコサイエンス」に掲載され、先月には国際的に評価される可能性が高い論文として、同学会平塚賞の受賞決定が発表された。

マツタケはアカマツの根元に生え、菌糸を通じて養分をアカマツと分け合って成長するが、マツが枯れる病気などの影響で全国的に収穫数が減少。２０年には、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が絶滅危惧種に指定した。

栽培法が確立されていないマツタケは現在も山林での収穫に頼るが、論文は、発生量の維持には山の表層を管理する必要性があると科学的に証明した。安定収穫に生かせる可能性もある。

宮外さんは１９８０年、村有林で県のマツタケ研究の試験地でもあった山の管理を県に委託された。それから４１年、８月下旬〜１１月上旬の収穫期にはほぼ毎日、カメラとメモ帳を持って入山し、現地に設置されている気温計と地温計、雨量計の数値のほか、マツタケの発生本数や重量、収穫場所などを記録し続けた。

宮外さんは論文が世に出るのを見届けることなく、８７歳で亡くなった。妻の婦紀子さん（８１）によると、体調を崩す直前まで山に入り、１人で記録し続けたという。

論文には、宮外さんがデータ収集で多大な貢献をしたことと、感謝の言葉も記載されている。古川さんは「宮外さんの尽力を無駄にせず、論文がマツタケの安定収穫に寄与できればうれしい」と語り、婦紀子さんは「コツコツ記録を続けていたのはきっと楽しかったんでしょう。受賞で遺影も笑っているように見えるわ」とほほえんだ。