大ヒット曲の再来に期待！FIFTY FIFTY、新曲『STARSTRUCK』を先行公開　“大胆な変身”に熱視線

ガールズグループFIFTY FIFTYが、再び音楽シーンに旋風を巻き起こす。

FIFTY FIFTYは、本日（5月15日）午後6時、4thミニアルバム『Imperfect-I'mperfect』の先行公開曲『STARSTRUCK』をリリースし、本格的なカムバックへのカウントダウンをスタートさせる。

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6月1日の正式カムバックを前にサプライズ公開される『STARSTRUCK』は、これまで大衆が抱いていたFIFTY FIFTYのイメージとは180度異なる、大胆な変身が予告されており、早くも期待が集まっている。強烈なエレクトロシンセのイントロで幕を開ける本楽曲は、リスナーの耳を一瞬で掴む仕上がりだ。

（写真ATTRAKT）FIFTY FIFTY

今回の新曲は、FIFTY FIFTYならではのユニークなアイデンティティをさらに確固たるものにするトラックで、奇妙な世界観を醸し出す感覚的な歌詞と、完成度の高いサウンドが融合し、リスナーに陶酔感を与える。これまでもクオリティの高い音楽で世界中のリスナーを魅了してきた彼女たちが、今回の新たな試みを通じてどのような音楽的成長を示すのか、注目が集まっている。

FIFTY FIFTYは新譜『Imperfect-I'mperfect』を通じて、昨年11月のデジタルシングル以来、約7ヶ月ぶりにカムバックする。2026年初の活動という点でも、ファンにとって特別な意味を持つ。

先行公開曲のリリースを皮切りに本格的なカムバック活動の幕を開いたFIFTY FIFTYは、今後さまざまなティザーコンテンツを順次公開し、新譜への熱気をさらに高めていく計画だ。

◇FIFTY FIFTYとは？

2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン（最高順位17位）し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録（8週連続）を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人（ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ）を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

（記事提供＝OSEN）