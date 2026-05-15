８日、昌南里世界陶瓷潮玩小鎮にある磁器製のおわんの形をした建物。（景徳鎮＝新華社配信）

【新華社景徳鎮5月15日】中国江西省景徳鎮市にある陶磁器製アートトイの里「昌南里世界陶瓷潮玩小鎮」には、巨大な磁器製のおわんの形をした建物がある。ひときわ目を引くこの建物は世界アートトイセンターと呼ばれる。

3階展示ホールには、オランダ生まれのミッフィーが青花（白磁に青い絵付けをした染付）の衣装を身にまとい、中央の目立つ位置に飾られている。中国で子ども向け文房具のキャラクターとして親しまれてきたミッフィーは、今や景徳鎮の陶磁器とコラボし、初の陶磁器製アートトイとして発売され、東西文化の対話の場を作り出した。

景徳鎮の製磁の歴史は1700年余りに及ぶ。景徳鎮の陶磁器はかつて「アートトイ」としての役割を担い、欧州の王侯貴族がこぞって買い求めた歴史がある。

市内にある輸出用磁器を集めた景徳鎮外銷瓷博物館には、清代乾隆年製のひげ皿「青花礬紅花卉文剃須瓷盤」がひっそりと展示されている。磁器皿の口縁部は半月状に切り取られている。同博物館の責任者、李静（り・せい）さんによると、欧州貴族の男性のひげそり用に作られた。ひげをそる際、半月状の切り込み部を首にあてがうと、そったひげが皿の中に落ちる仕組みで、皿に描かれた絵も楽しめる実に趣のある器という。

李さんは「こうした細部から、当時の景徳鎮の職人が意欲的に海外需要に応え、卓越した技術と開かれた姿勢で、当時の欧州の美的潮流を先導していたことがうかがえる」と語る。

８日、景徳鎮外銷瓷博物館が収蔵する清代乾隆年製のひげ皿「青花礬紅花卉文剃須瓷盤」。（景徳鎮＝新華社配信）

唐代の沈没船「黒石号」に積まれていた青磁から、明代に名声を博したクラーク磁器（染付の一種）、清代に欧州市場向けに特注された紋章磁器（欧州貴族の紋章が描かれた磁器）、ひげ皿、鴨形壺（アヒル型水差し）に至るまで、景徳鎮製陶磁器の輸出の歴史は千年以上に及び、その足跡はアジア、アフリカ、欧州、米国の広大な海域や大陸に広がっている。

「磁器の都」景徳鎮では今もなお革新が続いている。

同市はここ数年、「陶磁器＋（プラス）」という理念を堅持し、中国工業情報化部国際経済技術協力センターと共同でクリエーティブデザインセンターを設立。政府傘下の大手アニメ企業、中国動漫集団と組んで「陶瓷潮玩小鎮」を立ち上げた。中国古典小説「西遊記」を題材にしたアクションRPG「黒神話:悟空」や米マーベル・コミック、ミッフィー、ディズニーなど数百に及ぶ国内外の有名IP（知的財産）と連携。5千人以上のトレンドアートメイカーや数百社の陶磁器メーカーをつなげ、「需給のマッチング−アイデア創出−技術実現−商業化」というクローズドループを構築、多くの創造性が「ひらめき」から「ヒット商品」へ転換するよう推進している。

８日、昌南里世界陶瓷潮玩小鎮の展示ホールに置かれた陶磁器製のミッフィー。（景徳鎮＝新華社配信）

市内の昌南新区では、中国のデザイナーズトイブランド「ポップマート」と唯一コラボを展開している陶磁器企業、辰天陶瓷が扒花（はっか＝色釉の上に模様を施す技法）や琺瑯（ほうろう）など、無形文化遺産技法を用いて、アートトイの新商品をデザインしている。アニメキャラクターMolly（モリー）の陶磁器版は、発売開始からわずか2秒で4万セットが完売した。

同社の許婉（きょ・えん）総経理によると、陶磁器製アートトイは単なる製品イノベーションではなく、現代における文化継承の道でもある。千年の歴史を持つ伝統工芸の蓄積が、トレンド文化との融合により、新たな命を紡ぎだした。

景徳鎮には現在、3400人余りの無形文化遺産継承者が活躍しており、中国で陶磁器関連の無形文化遺産継承者が最も多い都市となっている。10万人以上の若きクリエーターらが革新や創業に挑み、歴史のある都市に絶えず創造的な活力を注ぎ込んでいる。世界50カ国以上から集まった数万人の「景漂」（陶芸の道を志し景徳鎮に流れ着いた人々）もまた、この地で自らの陶芸の夢を追い求めている。

景徳鎮では、陶磁器アートトイが過去と未来、そして中国と世界をつなぐ新たな架け橋となりつつある。（記者/黄浩然）