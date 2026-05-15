お笑いコンビ・タカアンドトシがＭＣのＭＢＳ「ジンギス談！」が１４日放送され、双子漫才コンビ・ダイタクの吉本大と吉本拓がゲスト出演した。

ダイタクは２０２４年のＭ−１グランプリで決勝進出を果たすも、直後に発覚したオンラインカジノ問題で大が書類送検。４カ月間、芸能活動を休止した。

番組冒頭、大は開口一番で「申し訳ございませんでした」と謝罪。反省の気持ちをにじませつつ、「フタを開けてみれば、ウケるネタが増えた。自分で言うのもアレですけど。ネタにするしかないなと思って、やってみたらウケる」とぶっちゃけ。タカは「これが芸人のいいところ。１回ダメになってもネタにできて、強さに変わるから」と感心した。

活動自粛中の生活にも触れて、「歩く、料理する、映画見る。家にずっといてもしょうがないので、毎日２万歩近く結構歩いてましたね」と述懐。「（何軒かの）スーパー行って、『ここ、さっきよりピーマン３０円安いわ』というのにすごい喜びを感じられて。時間たっぷりあるので、時間をかけた料理で」と話したところで、拓が「かけるなよ！かけて問題おこしたんだから」と自虐ネタを放り込んだ。流れるような掛け合いに、トシは「仕上がってんな、オイ！」と大声でツッコんでいた。