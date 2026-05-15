お笑い芸人の蛍原徹（５８）が１４日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、意外な一面を明かし、後輩芸人を驚かせた。

この日は「意外と４０歳いってる芸人」が集合。パンサー向井、見取り図・リリー、ハライチ、お見送り芸人しんいち、相席スタート山添、ネルソンズ和田まんじゅう、コロチキ・ナダルらが登場した。

リリーは年を取れば勝手に社会情勢が分かるようになると思っていたが、努力しなければそうはならないことが分かったといい「逆コナン。頭は子ども、体は大人」と笑わせた。ナダルも「日経新聞読むかと思ったが、このままだと一生読まない」と嘆いた。

そのため、社会情勢などがわからないことから「パパ友としゃべるときの（会話の）弾まなさとかヤバい。一般の話ができへんからマジで盛り上がらない、ヤバいです」とナダルは訴え。

すると蛍原が「あなたたち４０（代）でしょ？ぼく今５８。５０で生まれた子もいる。幼稚園、小学校に行くと２０代のパパ友もいるわけよ」と切りだした。

ナダルが「どうしてるんですか」と聞くと、蛍原は「下の人って喋られへんから、思い切ってこっちから行った方が」と自ら話しかけるというが「割とシーンとしてるよね。でもこっちが頑張った方がええやろ」と話した。

すると再びナダルが「蛍原さん、日経読んだことあるんですか」と質問。蛍原は「実は日経、取ってる。朝刊も夕刊も」と言うとスタジオは「うそや！」と絶叫。蛍原は「４０歳前ぐらいから（取っている）。新聞ぐらいは、と思ったが、読んでも分からない」と苦笑していた。