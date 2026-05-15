じゅうじゅうカルビ×リラックマコラボ開催♡限定スイーツ＆グッズが勢ぞろい

リラックマファン必見の癒やしコラボが、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」に期間限定で登場♡2026年5月19日（火）から6月17日（水）まで、リラックマたちをイメージした限定メニューや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを販売します。さらに、先着でもらえるポストカードやSNSキャンペーンも開催予定。食事タイムがもっと楽しくなる、ゆるかわな世界観に注目です♪

癒やし満点の限定メニュー

今回のコラボでは、リラックマたちの魅力を詰め込んだ3種類のスペシャルメニューを展開します。

「リラックマのみんなでごゆるりプレート」は、リラックマの大好物であるパンケーキを主役にしたごほうびスイーツ。マンゴーやムースホイップを添えた華やかな一皿で、価格は1,100円（税込）です。

「コリラックマのだいすきいちごミルクフロート」は、コリラックマをイメージしたキュートなドリンク。いちごソースとアイスを合わせた甘酸っぱい味わいで、価格は880円（税込）。

さらに、「キイロイトリのプリン＆マンゴー」は、コイン型チョコでキイロイトリの“貯金好き”を表現した遊び心たっぷりのデザート。

自分でカラメルソースをかけて仕上げるスタイルで、価格は660円（税込）です。

※すべて単品販売となります。

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限定グッズも見逃せない♡

コラボ期間中は、じゅうじゅうカルビ限定デザインのオリジナルグッズも販売されます。

アクリルスタンド880円（税込）、缶バッジ605円（税込）、アクリルブロック770円（税込）をはじめ、クリアファイル660円（税込）、キャンバスポーチ1,980円（税込）、ミニタオルハンカチ990円（税込）など、普段使いしやすいアイテムが勢ぞろい。

EC限定では、「缶バッジ全7種セット」4,235円（税込）、「アクリルブロック全4種セット」3,080円（税込）も販売されます。

ランダム仕様の商品もあるので、どのデザインに出会えるかワクワク感も楽しめます♪

グッズ販売は、関東・近畿・九州など全国の対象店舗で実施。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ポストカード＆SNS企画にも注目

コラボメニューを1品注文するごとに、先着10,000名限定でオリジナルポストカードをプレゼント。各店舗なくなり次第終了となるため、早めの来店がおすすめです。

また、じゅうじゅうカルビ公式Xでは、コラボ開催を記念したSNSキャンペーンも実施予定。詳細は後日発表されるので、公式アカウントをフォローして最新情報をチェックしてみてください。

この春だけの特別コラボを満喫♡

じゅうじゅうカルビとリラックマのコラボは、かわいさと癒やしがたっぷり詰まった期間限定イベント。

見た目も味わいも楽しめるスイーツやドリンクに加え、限定グッズまで充実したラインナップとなっています。

友人や家族と一緒に訪れて、リラックマたちと“ごゆるり”な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡