『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が9日間限定で上映中の『トップガン 40th Anniversary』より特別映像と第1作の場面写真が公開された。

参考：トム・クルーズ主演『トップガン』40周年記念 シリーズ2作品の期間限定上映決定

リアルな映像にこだわった迫力のスカイアクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロットたちが繰り広げるドラマが人気を博した、1986年のトム・クルーズ主演映画『トップガン』。そして、クルーズが36年間誰にも企画を渡さなかった2022年公開の続編『トップガン マーヴェリック』。先日米ラスベガスで開催されたシネマコンでは、『トップガン』シリーズ3作目が進行中であることをパラマウントが正式発表した。

公開された特別映像では、名曲”トップガン・アンセム”についてクルーズが語る。映画音楽界の巨匠作曲家、ハロルド・フォルターメイヤーが手がけたこの曲についてクルーズは「このアンセムは、スタッフみんなに送られた。早めにね。撮影が始まってすぐだった。みんな心を動かされたよ」と胸いっぱいの表情で話しながら、たまらず優しく口ずさみ想い入れの深さを垣間見せる。

あわせて公開された場面写真では、名シーンの数々とクルーズ、脇を固める名優たちの瑞々しい姿が。若きエースパイロット候補生たちのぶつかり合いの熱量や、2作目にも登場を果たすアイスマン（ヴァル・キルマー）、そして親友で相棒のグース（アンソニー・エドワーズ）の息子ルースターの幼き姿も切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）