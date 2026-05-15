「羞恥心」から15年…野久保直樹が最新ショット公開 ヒゲ×サングラスの“爽やかイケオジ”姿
フジテレビ系バラエティ番組『クイズ!ヘキサゴンII』内で誕生した3人組ユニット・羞恥心の元メンバーで俳優の野久保直樹が14日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。
【写真】「羞恥心」から15年…“爽やかイケオジ”野久保直樹の最新ショット
この日45歳の誕生日を迎えた野久保は、自然をバックにたたずむ、開放感あふれるソロショットをアップ。ヒゲにサングラス姿で爽やかな笑顔を浮かべている。
野久保は、2006年〜09年まで『クイズ!ヘキサゴンII』に出演。番組から誕生した「羞恥心」は08年の『NHK紅白歌合戦』に出場。09年より活動を休止し、11年11月にヘキサゴンファミリーコンサートで解散ライブを行った。昨年6月には元羞恥心メンバー・つるの剛士の「50歳記念ライブ」にゲスト出演。楽曲『羞恥心』を当時の振付そのままに披露し、話題になった。
【写真】「羞恥心」から15年…“爽やかイケオジ”野久保直樹の最新ショット
この日45歳の誕生日を迎えた野久保は、自然をバックにたたずむ、開放感あふれるソロショットをアップ。ヒゲにサングラス姿で爽やかな笑顔を浮かべている。
野久保は、2006年〜09年まで『クイズ!ヘキサゴンII』に出演。番組から誕生した「羞恥心」は08年の『NHK紅白歌合戦』に出場。09年より活動を休止し、11年11月にヘキサゴンファミリーコンサートで解散ライブを行った。昨年6月には元羞恥心メンバー・つるの剛士の「50歳記念ライブ」にゲスト出演。楽曲『羞恥心』を当時の振付そのままに披露し、話題になった。