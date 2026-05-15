お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は「全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを３０個発表しよう【鬼越トマホーク】」を進行。カジサックとしてＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動するキングコング・梶原雄太の長所を発表していった。

良ちゃんは同企画のためにＸで募集をかけたと説明。「２０００コメント以上…、３０００コメント以上来たのかな。引用とかも含めると。本当に、ありがとうございます。皆さん」と企画の協力者たちに感謝した。

良ちゃんは「いつか、やらなきゃなっていう使命感はあった」と話し、寄せられた梶原の長所を発表。Ｍ−１決勝に３回進出している漫才師としての実績に対する称賛を案内すると、金ちゃんは「決勝の決勝（最終決戦）も行ってるからね。あの伝説の２００７年。僕が大好きなサンドウィッチマンさんが優勝したときの３位だから。サンドウィッチマンさん、（準優勝が）トータルテンボスさんで、キングコングさんだから」と興奮した。

良ちゃんは他に寄せられた梶原の長所として「ラーメン屋じゃないのに頭にタオルを巻いている」「ムダに微妙な感じでゴルフが上手い」「声でかい」「嫁かわいい」「子供かわいい」などを紹介していた。