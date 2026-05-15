米「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者として知られるジョン・ヘイマン氏がナ・リーグのサイ・ヤング賞最有力候補にパドレスの守護神、メイソン・ミラー投手（２７）を挙げた。

「ＭＬＢ Ｎоｗ」に出演した同氏は「ナ・リーグのサイ・ヤング賞争いにはスーパースターが４人いる。おっしゃる通り、大谷翔平投手は受賞を狙っている。ポール・スキーンズ投手も最有力候補だと思う。でも現時点ではメイソン・ミラーを推す」と力を込めた。

最速１６７キロを誇る豪腕・ミラーはここまで１９試合の登板で１９回２／３を投げて１勝１３セーブ、防御率０・９２、４０奪三振をマーク。昨シーズンから続いていた連続無失点記録は４月末に３４回２／３で途絶えたが、４月にはＭＬＢ史上２位タイとなる１１者連続三振を記録するなど異次元の活躍を見せている。

２００３年のドジャース・ガニエ以降、同賞を受賞した救援投手はいないが、メジャートップの防御率０・８２を誇るドジャース・大谷翔平投手（３１）やパイレーツの怪物右腕、ポール・スキーンズ投手（２３）とそん色ない輝きを放っている。

同氏は「彼はリーグで最も価値のある選手だと思う。サンディエゴを見てほしい。彼らは首位に立っている。どうやって首位を維持しているのか？ メイソン・ミラー以外に良いものは何かあるのか。本当に素晴らしい」と絶賛。ミラーの快進撃が続けば、リリーフの受賞について大きな論議を呼びそうだ。