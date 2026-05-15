2026年5月14日放送『牛乳石鹸presents ゆかの湯』にて、有華がちゃんみな、まるりと共に今話題沸騰中の映画『プラダを着た悪魔2』を観に行ったことについて語った。

©️ABCラジオ

有華は『プラダを着た悪魔』の続編が20年ぶりに上映されるということで、アーティストのちゃんみなとまるりと観に行こうと決めていたと話す。その時にシンプルに観に行くのは面白くない、ということで誰が一番『プラダを着た悪魔2』に似合うファッションで来られるか選手権を実施。映画館には有華が一番乗りで到着。ファッションは、映画にちなんでプラダのバッグを持ち、自分の中で一番かわいいお洋服で向かったと振り返る。だが、有華の次に現れたちゃんみなのファッションに驚愕したことを打ち明けた。

「あの映画館の中でちゃんみなのいるところだけ確実にレッドカーペットが敷かれていたんですけど、RUNWAYの音楽とともにウォークしてきて。実際はRUNWAYのBGMもレッドカーペットもないはずやねんけど、ちゃんみなが歩いてきたときこの音楽がたぶん脳内に流れてた」

堂々と映画館をウォークしてきたちゃんみなは合流するとかけていたサングラスをパッととって「That`s all（以上よ）」ミランダの決めセリフを言い放ち、存在感を放っていたと有華は語った。

三人はエンドロールで拍手をするほど映画を楽しんだようで、映画の感想会はその日で収まらず次の日も朝まで語り合いは尽きなかったという。

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