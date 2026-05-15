14日、都内で行われた明治ブルガリアヨーグルトの体験型POP UP「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」のPRイベントに、タレントのゆうちゃみ（24）とお笑いコンビ「アンガールズ」が登場した。

【映像】漢字間違いの恥ずかしさに赤面するゆうちゃみ

イベントでは、ヨーグルトのアレンジ方法についてクイズが出題され「ヨーグルトにあるものを入れて食べる、世界では当たり前の食べ方で、よく料理にも使われていて隠し味として活躍することもあるものは？」という問題に、ゆうちゃみがフリップに記入した答え…まさかの漢字間違いに赤面した。

田中「ちょっと待って、怖い漢字を書いた。一回見て。ゆうちゃみが書いた怖い漢字」

ゆうちゃみ「最悪 最悪 最悪」

田中「だいぶ近づいてはきてるけど。怖いのよ」

山根「メディア的に言うと、やっぱり載せられないと思う」

ゆうちゃみ「家庭に絶対にある調味料っていうのと、あと、甘いってヒントで言ってた。甘いでいうと、キャラメル。塩キャラメルがあるなと思って、塩。そろそろ漢字を教えてもらえません？ 私恥ずかしくて、もう」

結局、漢字に苦戦したゆうちゃみは、ひらがなで書き直し、クイズの正解発表へ。

司会「正解は。塩ヨーグルト」

田中「でも漢字のときは間違っていたから、やっぱり間違いじゃない。漢字間違いは間違いにしないと。使うならその前の漢字間違いを使って！」

（『ABEMA Morning』より）