日本サッカー協会は15日、都内で会見を行い、6月に開幕する「FIFAワールドカップ北中米大会」日本代表メンバーを発表した。アジア人史上初の5大会連続出場となる39歳・長友佑都ら26人が選出された一方、直近の試合でケガを負った三笘薫（28）と、昨年12月に左膝前十字じん帯断裂のケガを負った南野拓実（31、モナコ）も選外となった。

そんな中、サプライズで”ロス世代”と言われている、塩貝健人（21、ヴォルフスブルク）と後藤啓介（20、シント＝トロイデン）の2人が、日本代表に招集された。

若い2人について森保監督は、「カタールW杯、北中米W杯の2期を私がやってきた中で、経験値から言うと、他の選手を選んでてもおかしくない、実力的にも同等の選手はいる」と話した上で、「この1シーズンを見ただけでも、かなり成長しているという成長曲線を見たときに、チームの力となってもらえるので選ばせてもらった」と選出の理由を明かし、「未来への期待も込めてです」と、笑顔も見せた。

8大会連続8回目の出場となる日本代表はグループFに入り、初戦をオランダ、2戦目にチュニジア、3戦目でスウェーデンと対戦する。

【日本代表 W杯試合日程】

■第1戦 オランダ

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日 5:00■第2戦 チュニジア

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日 13:00

■第3戦 スウェーデン

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日 8:00

＊写真は左から塩貝健人選手、後藤啓介選手

