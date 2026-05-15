コージンバイオ<177A.T>は後場に入り、ストップ安となる前営業日比４００円安の１２７８円に売られた。きょう午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４７億２２００万円（前期比４．４％減）、営業利益予想は１億３７００万円（同５９．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。微生物事業の抗原検査キットなど感染症関連製品の需要が減少することなどを想定している。



２６年３月期は売上高が４９億３９００万円（前の期比５．１％減）、営業利益が３億４１００万円（同６５．５％減）だった。微生物事業は前の期に新型コロナウイルス及びインフルエンザ関連製品が大きく伸びた反動で苦戦。細胞加工事業は日中関係の悪化を背景にインバウンド患者数が減少したことで大幅な減収減益となった。



出所：MINKABU PRESS