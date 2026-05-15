１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円６１銭前後と前日の午後５時時点に比べて７０銭程度のドル高・円安となっている。



１４日に発表された４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、同日発表の４月の米輸入物価指数が市場予想よりも伸びが加速したことなどを背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの見方が台頭。時間外取引で米長期金利が水準を切り上げるなか、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが入りやすかった。また、各メディアが「政府が２０２６年度一般会計補正予算案の編成を検討していることが分かった」と報じ、日本の財政悪化への懸念が円の重荷となった面もあるもよう。ドル円相場は前日に６日の直近高値１５７円９３銭を上抜けて上値余地が広がったこともあり、午後２時４０分すぎに１５８円６４銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円５１銭前後と同４０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS