『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のワールドプレミアが、日本時間5月15日にアメリカ・ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターにて開催された。あわせて、主演のペドロ・パスカル、監督のジョン・ファヴロー、プロデューサーのキャスリーン・ケネディが5月19日に来日することも発表された。

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本作は、『スター・ウォーズ』7年ぶりの劇場映画。5月22日に日米同時公開を迎える。

ワールドプレミアの会場となったTCLチャイニーズ・シアターは、シリーズ第1作『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』が初めて上映された劇場であり、“SW始まりの地”とも言える場所。ドロイドや帝国軍の兵器などが展開された会場には、ライトセーバーを掲げ、マンダロリアンやグローグーのコスプレをしたファンが集結した。主人公の相棒で強大なフォースを秘めた子どもグローグーが登場すると、会場からは大きな歓声が上がった。

ファヴロー監督は「7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に戻ってきたことも素晴らしいことです。ジョージ・ルーカスが作り上げたこの世界を、世界中の人々がこれほどまでに愛していることに今でも驚かされます」とコメント。さらに本作について「前作が劇場で公開されてから7年が経っています。なので、これまでにSWを一度も見たことがない人でも楽しめるように、全く新しい冒険の映画を作りたいと考えていました」と、予習不要で楽しめる作品であることを語った。

マンダロリアン役のパスカルは、会場に集まったファンからのサインや写真のリクエストに応じ、最新作の完成を観客たちと祝福した。パスカルは「多くの『スター・ウォーズ』ファンが期待するのは、私が子供の頃に『スター・ウォーズ』を初めて観た時のように劇場で最高の時間を過ごすことだと思います。この作品はまさにそれを実現する楽しい冒険を描いた心温まる作品です」とコメント。伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、好奇心旺盛で食いしん坊なグローグーの親子のような関係性については「彼らは、数々の驚異的な冒険を通じて深い絆で結ばれるようになります。そして、マンダロリアンは未来に向けてグローグーを育てることに注力しはじめ、その関係性には驚きと感動的な変化が訪れます」と語った。

帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止するための依頼をマンダロリアンに投げかける、本作のキーマンであるウォード大佐を演じるのは、『エイリアン』シリーズなどで知られるシガニー・ウィーバー。ウィーバーは「この『スター・ウォーズ』の世界に参加できるなんて信じられません。この作品は映画をさらに別のレベルまで引き上げ、とても満足感があるものになっています」と興奮を語った。また「私の演じるウォード大佐はグローグーに対して厳しい役でしたが、グローグーの声、耳、瞳、全てが愛おしくて、内心はあの子に恋せずにはいられませんでした」と、グローグーとの共演についてもコメントした。

ジョージ・ルーカスから厚い信頼を寄せられているクリエイターの一人で、本作で製作を務めたデイヴ・フィローニは「私たちは新たな作品を作る一方で、ジョージ・ルーカスが創造した基盤を尊重しています。なぜなら、それは多くのSWファンにとって特別で、唯一無二だからです。そして多くの人はSWが劇場に戻ってくるのにふさわしい物語を求めており、マンダロリアンとグローグーはそれにふさわしいキャラクターです」と自信を覗かせた。XウイングやAT-ATなどのビークルや兵器に加え、R2ユニットなどのドロイド、裏社会を牛耳るハット族などのクリーチャーといった、シリーズおなじみの世界観も登場する。

日本の文化、そして黒澤明監督の作品から多くの影響を受けてきた『スター・ウォーズ』。本作の主人公であるマンダロリアンとグローグーの親子のような関係性は、映画『子連れ狼』の拝一刀と息子・大五郎の関係性を参考に作られている。そして、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、アメリカといった世界各地を巡るツアーの最終地として、パスカル、ファヴロー監督、ケネディが日本を訪れる。彼らの来日は、昨年日本で17年ぶりに開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」以来となる。

（文＝リアルサウンド編集部）