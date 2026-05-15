大卒8年目で初のW杯!! DF渡辺剛が決意綴る「感謝の気持ちを胸に、W杯という最高の舞台で恩返しができるよう」
DF渡辺剛が15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバー入りを受けてインスタグラムを更新した。
渡辺はFC東京U-15深川、山梨学院高、中央大と進んで2019年にFC東京でプロキャリアをスタート。同年12月のE-1選手権で国際Aマッチデビューを飾ると、2022年にベルギーのコルトレイク(ベルギー)へ移籍した。翌年にはゲントへ国内移籍し、現在はオランダの強豪・フェイエノールトでプレーしている。
国際Aマッチではここまで10試合に出場。自身初のW杯に臨む29歳は「これまで支えてくださった全ての方々に、心から感謝しています。感謝の気持ちを胸に、W杯という最高の舞台で恩返しができるよう、全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」と決意を綴った。
渡辺はFC東京U-15深川、山梨学院高、中央大と進んで2019年にFC東京でプロキャリアをスタート。同年12月のE-1選手権で国際Aマッチデビューを飾ると、2022年にベルギーのコルトレイク(ベルギー)へ移籍した。翌年にはゲントへ国内移籍し、現在はオランダの強豪・フェイエノールトでプレーしている。
国際Aマッチではここまで10試合に出場。自身初のW杯に臨む29歳は「これまで支えてくださった全ての方々に、心から感謝しています。感謝の気持ちを胸に、W杯という最高の舞台で恩返しができるよう、全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」と決意を綴った。