39歳長友佑都が日本代表史上最多5度目のW杯へ! 森保監督「過去4大会の成果も課題もすべて知っている」
北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバーが発表され、39歳のDF長友佑都(FC東京)が日本代表史上最多となる5度目のワールドカップメンバー入りを決めた。これまで日本代表ではGK川島永嗣、川口能活氏、楢崎正剛氏が4度のW杯メンバー入りを果たしていたが、5大会連続は史上初となる。
第1次森保ジャパン時代から精神的支柱としてチームを支え続けてきた。カタールW杯後は代表から遠ざかる期間もあったが、24年のアジア杯後に復帰。ベンチ入りできなくても若手を鼓舞する存在であり続けた。今年3月には右ハムストリング肉離れで戦線離脱していたが、今月6日の千葉戦で復帰。最後のアピールの場となった10日の東京V戦では先発復帰を果たしていた。
森保一監督は長友について「最後に彼のコンディションを視察で見させてもらって、まずプレイヤーとしてインテンシティ高くプレーできることを確認し、チームの一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションであることを確認した」と、東京V戦でのプレーを見たうえで選出を決断。「まずはコンディション的に直近の試合を見て、局面局面の戦いはW杯基準を持っているということで選ばせてもらった」と評価した。
「5大会連続でW杯に出場するということで、過去4大会の成果も課題もすべて知っている」と、その経験値を高く評価。「選手にはW杯の舞台でもこれまでの延長線上として落ち着いて全力を出してもらいたいが、本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなり、メンタル的なところも経験の浅い選手はコントロールが難しくなる」と指摘したうえで、「プレイヤーとしても見せられるし、コミュニケーションでもチーム全体に影響力を与えられる、貢献してもらえるということで考えている」と、長友の存在に大きな期待を寄せた。
(取材・文 西山紘平)
第1次森保ジャパン時代から精神的支柱としてチームを支え続けてきた。カタールW杯後は代表から遠ざかる期間もあったが、24年のアジア杯後に復帰。ベンチ入りできなくても若手を鼓舞する存在であり続けた。今年3月には右ハムストリング肉離れで戦線離脱していたが、今月6日の千葉戦で復帰。最後のアピールの場となった10日の東京V戦では先発復帰を果たしていた。
「5大会連続でW杯に出場するということで、過去4大会の成果も課題もすべて知っている」と、その経験値を高く評価。「選手にはW杯の舞台でもこれまでの延長線上として落ち着いて全力を出してもらいたいが、本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなり、メンタル的なところも経験の浅い選手はコントロールが難しくなる」と指摘したうえで、「プレイヤーとしても見せられるし、コミュニケーションでもチーム全体に影響力を与えられる、貢献してもらえるということで考えている」と、長友の存在に大きな期待を寄せた。
(取材・文 西山紘平)