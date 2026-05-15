冨安健洋がW杯メンバー入り! コンディションの不安も…森保監督の揺るぎない信頼「W杯基準を見せてもらった」
度重なる負傷離脱を乗り越え、“日本最高のDF”がワールドカップのメンバー入りを果たした。日本サッカー協会(JFA)は15日、北中米W杯に臨むメンバー26人を発表し、DF冨安健洋(アヤックス)を選出。コンディションの不安を抱えながらも、森保一監督は「W杯基準を見せてもらった」と信頼を寄せた。
冨安は3月のイングランド遠征で、2024年6月のW杯アジア2次予選以来となる代表復帰を果たす予定だった。しかし、3月22日のオランダ・エールディビジ第28節フェイエノールト戦で負傷。その影響もあり、最終的にイングランド遠征は辞退していた。
その後、4月にはアヤックスでも戦線復帰こそ果たしていたが、退場による出場停止も相まってプレー時間は24分間のみ。だが、森保監督の信頼は揺るがなかった。
「冨安のコンディションにおいては、もう練習試合では90分やっているという情報を持っている」。公式戦こそ出場はできていないが、現地に派遣したスタッフからコンディションを確認。森保監督は「(3月の)アヤックス対フェイエノールトという屈指のインテンシティの中で、彼が見せてくれたパフォーマンスはその中でもすばらしい基準で、W杯基準を見せてもらった。コンディションもいま上がっている」と力を込めた。
今月末にはアイスランド代表と親善試合も控えている。「アイスランド戦で親善試合ができて、W杯に向けてインテンシティの高い試合でも準備もできながら、コンディションを上げていけるということで選ばせていただいた」。本大会への道筋ができたなかで、招集に至ったことを強調した。
(取材・文 石川祐介)
冨安は3月のイングランド遠征で、2024年6月のW杯アジア2次予選以来となる代表復帰を果たす予定だった。しかし、3月22日のオランダ・エールディビジ第28節フェイエノールト戦で負傷。その影響もあり、最終的にイングランド遠征は辞退していた。
「冨安のコンディションにおいては、もう練習試合では90分やっているという情報を持っている」。公式戦こそ出場はできていないが、現地に派遣したスタッフからコンディションを確認。森保監督は「(3月の)アヤックス対フェイエノールトという屈指のインテンシティの中で、彼が見せてくれたパフォーマンスはその中でもすばらしい基準で、W杯基準を見せてもらった。コンディションもいま上がっている」と力を込めた。
今月末にはアイスランド代表と親善試合も控えている。「アイスランド戦で親善試合ができて、W杯に向けてインテンシティの高い試合でも準備もできながら、コンディションを上げていけるということで選ばせていただいた」。本大会への道筋ができたなかで、招集に至ったことを強調した。
(取材・文 石川祐介)