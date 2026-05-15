離脱中のキャプテン遠藤航がW杯メンバー入り、森保監督「プレーできる計算の上、精神的にも支えてくれる」
北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバーが発表され、負傷離脱中のMF遠藤航(リバプール)も選出された。
遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で負傷。右サイドバックとして先発したが、後半24分に左足を痛め、担架でピッチをあとにした。その後の検査で、足の骨を繋ぐリスフラン靭帯が断裂したことが分かり、人工靭帯を入れる手術を受けた。
現在も実戦復帰を果たせていないが、森保一監督は会見で「手術をして、そこからリハビリをしている段階だが、ボールにも触りながら、コンディションとしては個人で上げられる部分で、試合に出られるだけのコンディションに上げていけるところまで来ている」と説明。プレミアリーグは残り2節だが、スロット監督も「シーズン終盤の復帰を期待している」と述べており、今季中の復帰と、5月31日に国立競技場で行われるアイスランド戦でのプレーにも期待した。
「イングランド(プレミアリーグ)の終盤と、我々のW杯への準備期間であるアイスランド戦、そこからの準備期間でプレーできるコンディションを上げていけるということでメディカルも確認してくれているし、復帰のプランについても明確なものがあるので、招集させてもらった」
キャプテンとしての信頼も絶対だ。「プレー面はもちろん、北中米ワールドカップに向けて2期目をやらせてもらう中、キャプテンとして常にチームを鼓舞し、チームを支え続けてくれる中心的存在なので、プレーできる計算の上だが、精神的にもチームを支えてくれるということを期待している」と話していた。
(取材・文 西山紘平)
遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で負傷。右サイドバックとして先発したが、後半24分に左足を痛め、担架でピッチをあとにした。その後の検査で、足の骨を繋ぐリスフラン靭帯が断裂したことが分かり、人工靭帯を入れる手術を受けた。
現在も実戦復帰を果たせていないが、森保一監督は会見で「手術をして、そこからリハビリをしている段階だが、ボールにも触りながら、コンディションとしては個人で上げられる部分で、試合に出られるだけのコンディションに上げていけるところまで来ている」と説明。プレミアリーグは残り2節だが、スロット監督も「シーズン終盤の復帰を期待している」と述べており、今季中の復帰と、5月31日に国立競技場で行われるアイスランド戦でのプレーにも期待した。
キャプテンとしての信頼も絶対だ。「プレー面はもちろん、北中米ワールドカップに向けて2期目をやらせてもらう中、キャプテンとして常にチームを鼓舞し、チームを支え続けてくれる中心的存在なので、プレーできる計算の上だが、精神的にもチームを支えてくれるということを期待している」と話していた。
(取材・文 西山紘平)