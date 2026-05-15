森保監督、W杯バックアップメンバーに言及「準備してもらう」初戦24時間前まで変更可
日本代表の森保一監督が15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷者に備えたバックアップメンバーにも言及し、「ここで公式発表はしないが、選んで選手に伝えて準備してもらうことで考えている」との方針を述べた。対象選手名は明かさなかった。
バックアップメンバーは大会登録の26人には入っておらず、負傷者が出た際の入れ替えに備える選手のこと。前回カタール大会ではバックアップメンバーを活用しなかったが、森保監督がコーチを務めたロシアW杯ではMF井手口陽介とFW浅野拓磨の2選手がベースキャンプ地に同行していた。
W杯メンバーの変更は26人の本戦メンバーに負傷や病気のためプレーできない選手が出た場合に限り、大会初戦となる14日のオランダ戦の24時間前までは認められている。変更選手は今月12日に提出が締め切られた35人〜55人の予備登録リストのメンバーに限られるため、バックアップメンバーも予備登録から選出されるとみられる。
(取材・文 竹内達也)
バックアップメンバーは大会登録の26人には入っておらず、負傷者が出た際の入れ替えに備える選手のこと。前回カタール大会ではバックアップメンバーを活用しなかったが、森保監督がコーチを務めたロシアW杯ではMF井手口陽介とFW浅野拓磨の2選手がベースキャンプ地に同行していた。
W杯メンバーの変更は26人の本戦メンバーに負傷や病気のためプレーできない選手が出た場合に限り、大会初戦となる14日のオランダ戦の24時間前までは認められている。変更選手は今月12日に提出が締め切られた35人〜55人の予備登録リストのメンバーに限られるため、バックアップメンバーも予備登録から選出されるとみられる。
(取材・文 竹内達也)