W杯メンバーでJリーガーは過去最少の3人…スタメンは全員海外組か
ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表になった。8大会連続の出場となる日本だが、Jリーガーは過去最少の3人となった。
1998年のフランス大会に初めて日本が出場した際のメンバーは、全員がJリーガーだった。そのあとも2002年日韓大会で4人、2006年のドイツ大会では6人、2010年南アフリカ大会では4人と海外所属選手が入ったが、多くはJリーガーが選出されていた。
ただ2014年のブラジル大会で海外組を12人招集して初めて過半数を超えると、18年ロシア大会では海外組が15人(国内組8人)、22年カタール大会は海外組が19人(国内組7人)となった。
そして今回の北中米大会に臨むメンバーでは、海外組が23人を占め、国内組はGK早川友基(鹿島)、GK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)の3人のみ。スタメン全員が海外組となる可能性も大きくなった。
1998年のフランス大会に初めて日本が出場した際のメンバーは、全員がJリーガーだった。そのあとも2002年日韓大会で4人、2006年のドイツ大会では6人、2010年南アフリカ大会では4人と海外所属選手が入ったが、多くはJリーガーが選出されていた。
ただ2014年のブラジル大会で海外組を12人招集して初めて過半数を超えると、18年ロシア大会では海外組が15人(国内組8人)、22年カタール大会は海外組が19人(国内組7人)となった。
そして今回の北中米大会に臨むメンバーでは、海外組が23人を占め、国内組はGK早川友基(鹿島)、GK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)の3人のみ。スタメン全員が海外組となる可能性も大きくなった。