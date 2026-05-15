日本人審判員3氏が“ACL第3層”ACGL決勝を担当
AFCチャレンジリーグ(ACGL)決勝が13日にクウェートで行われ、クウェートSC(クウェート)がスバイリエン(カンボジア)を延長戦の末に4-3で破って優勝を果たした。この試合では飯田淳平氏、笠原寛貴氏、淺田武士氏が審判団に割り当てられていた。
ACGLはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)に次ぐACL第3層大会で、日本のクラブには出場枠が割り当てられていない。ACLEとACL2では日本勢が決勝まで進んだなか、ACGL決勝で飯田氏がVAR、笠原氏がAVAR、淺田氏がリザーブ副審を担当した。主審と副審はオマーンのセットだった
試合はスバイリエンが2点を先取したものの、後半3分にクウェートSCがゴールネットを揺らした場面の際どいオフサイド判定でVARが介入してゴールに変更された。するとクウェートSCが追いついて2-2で延長戦に突入。延長戦では両チームが1点を取り合う展開になった。
延長前半アディショナルタイムにはクウェートSCが逆転ゴールを奪ったものの、再びVARが介入した結果オフサイドでゴール取り消し。ただクウェートSCが延長後半に4点目を奪い、ACGL制覇を達成した。
なおスバイリエンでは香港生まれでLAギャラクシー(アメリカ)アカデミー出身のMF藤井亮と東京農業大出身のMF小田原貴が先発出場し、藤井は1ゴールを記録。山梨学院高出身で2023年10月にカンボジア代表入りしたMF小川雄大も途中出場した。
ACGLはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)に次ぐACL第3層大会で、日本のクラブには出場枠が割り当てられていない。ACLEとACL2では日本勢が決勝まで進んだなか、ACGL決勝で飯田氏がVAR、笠原氏がAVAR、淺田氏がリザーブ副審を担当した。主審と副審はオマーンのセットだった
延長前半アディショナルタイムにはクウェートSCが逆転ゴールを奪ったものの、再びVARが介入した結果オフサイドでゴール取り消し。ただクウェートSCが延長後半に4点目を奪い、ACGL制覇を達成した。
なおスバイリエンでは香港生まれでLAギャラクシー(アメリカ)アカデミー出身のMF藤井亮と東京農業大出身のMF小田原貴が先発出場し、藤井は1ゴールを記録。山梨学院高出身で2023年10月にカンボジア代表入りしたMF小川雄大も途中出場した。