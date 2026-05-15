モデルでタレントのトラウデン直美（27）が15日、都内で「Well−beingシンポジウム〜未来を創る“豊かさ”と安心のかたち〜」にゲストとして登壇した。

ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的に良好な状態を包括する概念。トラウデンは慶大医学部の宮田裕章教授と「よりよい生き方ってどういうこと？ 〜正解のない時代に、“幸せ”をどう選び取るか〜」をテーマにクロストークを行った。

ペンギン好きな宮田教授が「推し活を突き詰めると環境問題に行き着く」と話すと、トラウデンも「私は環境の話題に興味があって、好きなものを守ることを突き詰めると環境問題につながるんだな」と同意。馬術が趣味で「それでいうと私の推しは馬なんですよ。馬との関係性の中で、人との関係性を学ぶことがたくさんあります。馬から人生学んでますね」と話した。

自身にとってのウェルビーイングは「人生がままならないことを理解した上で自分を好きで居続けられるようにすること」だという。普段は風呂上がりのスキンケアタイムを「リセットの時間」と決め、いいことがあっても悪いことがあっても、一度切って翌日に臨むと決めている。そして「罪悪感を感じないでだらっとすることを目指してます」と、心身の休養を大事にしているとした。

また「べきべき思考、ねばねば思考」からの脱却を目指している最中だという。「例えば、遅刻するとかどうなってんの！？ とか、小さなことからイライラしてこじれてしまう。いい意味で、自分にも他人にも期待しすぎない。できるときもあるし、うまくできないときもある。人にもいろんな波があるってことを理解できるようになる」と、自身が“良好な状態”でいるための心がけを明かした。