日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

２３歳のＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）は初選出された。１９０センチ、１００キロの恵まれた体格を持つ守護神は、２０２４年１月のアジア杯からレギュラーに定着した。昨年１１月に所属クラブの試合で左手の中指と舟状骨を複雑骨折するアクシデントがあったが、３月の英国遠征で復帰。スコットランド戦（１〇０）、イングランド戦（１〇０）では安定したプレーをみせた。

米国で生まれ、ガーナ人の父と日本人の母を持つ鈴木は小５から浦和の下部組織で育ち、２０１９年にクラブ史上最年少の１６歳５か月１１日でプロ契約した。２１年にトップ昇格し、同５月にＪ１デビュー。１７年Ｕ―１７Ｗ杯、１９年Ｕ―２０Ｗ杯、２１年東京五輪代表に選ばれた。２２年７月にＡ代表デビュー。２３年８月にベルギー１部シントトロイデンに移籍。２４年７月にパルマに移籍し、イタリア１部で活躍を続けている。