お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕が、１１歳になった長女を祝福した。

１４日に相方の田中卓志が第１子男児の誕生を発表した山根。１５日までにインスタグラムで「田中の子供も産まれてめでたい そして娘も先日誕生日でした」とコメント。

「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！（娘がハマってるｓｔｒａｎｇｅｒ ｔｈｉｎｇｓ風に）僕はラザニア作ったり、娘の好きなミニトマト山盛りサラダ作ったり、手羽先のオーブンで焼いたのとか作ったりしました！が、私は誕生日会には仕事で参加できず ごめんよー」と家族で祝ったという。

「ついこの前生まれた気がしてたけどもう１１歳！ほんとここまで育ってくれてありがとう いつも優しくて頑張り屋ですごい自慢の娘です（親バカ）」と思いをつづり、フルーツ盛りを持った娘の写真をアップ。

フォロワーは「かわいい」「もうすっかりお姉さんですね」「大きくなったなぁ」「とってもステキなおねえちゃんになってる」などの声を寄せた。

山根は２０１３年に一般女性と結婚。１５年５月に第１子女児が誕生した。２３年には娘が７歳でオーストラリアに留学したことも報告。妻も娘に付き添って渡航したことも明かしていた。