日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

Ｗ杯メンバー初選出は２６人中１３人、２６人の平均年齢は２６・２歳となった。前回のＷ杯は２６人中１９人がＷ杯初出場となったが、今回は半分の割合になった。森保監督は「もっと、カタールＷ杯、その前からの経験組が多いチーム構成になると想像していた」と吐露。指揮官は活動のたびに、現時点でのベストメンバーである、と念押ししてきたが、今回もそれは同じ。「ニュートラルに見て、過去と今をかけあわせて未来にどうつなげていくか、今のベストということで選ばせてもらった。過去の実績を尊重しながらも出来るだけニュートラルに今の力を見ていこうというのが、今回のＷ杯でもそのまま反映されたのかなと思います」と続けた。

ただ、経験値がある選手が増えたことは好意的に見ており「カタールＷ杯からの経験値という意味では複数回出た選手が増えたことで、チームの落ち着きは、経験者が多い方がより落ち着いて、力を発揮する状況につながるのかなと思います」

ＧＫは早川友基（２７）＝鹿島＝、大迫敬介（２６）＝広島＝、鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝の３人が全員が初選出。０２年日韓大会（川口能活、楢崎正剛、曽ヶ端準以来）の３人全員が２０代とフレッシュなメンバー構成となった。

フィールドプレーヤーでは、昨年頭角を表したセンターバックＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝、不動のボランチＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝、中村敬斗（２５）＝Sランス＝らが初選出となった。

平均年齢の２６．２歳は過去８大会で史上３番目に若い。最も若いのは０２年日韓大会で２５．１歳。また、国内組は過去最少の３人。これまでの最少は２２年のカタール大会で６人。