映画「コナン・ザ・グレート」(1982年)、「ナーズの復讐」シリーズなどで知られる米俳優ドナルド・ギブが、71歳で亡くなった。5月12日夕方、米テキサス州の自宅で、長く続いていた健康問題の合併症により息を引き取ったことを、遺族がTMZに明らかにした。また「ドナルドは神を愛し、家族、友人、そしてファンを心から愛していました。この困難な時期に祈りと静かな時間をお願いします」「深く惜しまれ、永遠に記憶される存在です」と故人をしのんでいる。



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身長約193センチの体格を誇ったドナルドは、「コナン・ザ・グレート」「ブラッドスポーツ」「追跡者」「ハンコック」などで屈強な役柄を数多く演じ、テレビでは「ナイトライダー」「タイムマシーンにお願い」「チアーズ」「となりのサインフェルド」「X-ファイル」などに出演した。



映画プロデューサーのジャレッド・サフィアーも追悼し、インスタグラムで「ドナルド・ギブ、安らかに眠ってください。最近『Hands』という映画で一緒に仕事をしましたが、本当に仕事がしやすい人でした。ご家族、友人、ファンの方々にお悔やみを」とつづっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）