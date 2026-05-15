本大会に挑む26人が発表された

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表したなか、直近のリーグ戦で負傷していたMF三笘薫が選外となった。

ファンからも「まじか…」と反響を呼んでいる。

アジア最終予選では前線の主力としてチームを牽引した三笘。しかし、今月9日に行われたリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場すると、後半10分に左サイドのライン際でボールを胸トラップした後、加速しようとしたところで、左足裏を押さえてピッチに倒れ込んだ。その後、ピッチ上でしばらくメディカルスタッフの治療を受け、左足を引きずりながら険しい表情でピッチを後にした。

状態が不安視され、ブライトンのヒュルツェラー監督が「精密検査の結果を待ってから明確にする必要がある。あまり良い状態には見えなかった」と言及していたなか、本大会メンバー26人には入らなかった。

SNS上ではファンから「森保さんも苦渋の決断だったはず」「間に合わずか」「あかんかったか…」「マジで痛すぎるな」「心が痛い」「三笘南野いないの悔しいな」「楽しみにしてただけに残念すぎる」「ダメだったか」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）