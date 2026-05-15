女優の芳根京子（29）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。スタジオにゲスト出演した元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）へコメントを寄せた。

生田とは“大親友”という芳根は、旅行帰りにアウトレットへ寄った際のエピソードを披露。「アウトレット初体験」という生田は、試着の服を山盛りに抱え「全部買う」と大興奮。「1店舗に2時間ぐらいいた」と明かされた。

自身が思うアウトレットの魅力を「たくさんのお店があるのが楽しいところのひとつ」という芳根は、「いろんな店舗に行って、ちょっとずつ買い物をするのが楽しい」との思いだったが、生田の「こんなに楽しいんだね、連れてきてくれてありがとう」との言葉に、「凄くうれしかった」とヨシとした様子。

とはいえ「私、いくちゃんの彼氏なのかな？」と自虐気味にツッコみ、「たぶん生田絵梨花は、アウトレットの楽しみ方をまだ分かってない」とユーモアたっぷりに説いて笑わせた。

これを受けて、MCの博多大吉は「1店舗に2時間は結構だな…」とあ然。生田は「しかもその間、ずっと芳根ちゃんは待っててくれてて」といい、「付き合わせちゃいましたね。優しい、いや申し訳ない…」と恐縮しきり。

「“待ってるね”って言ってくれてたんですけど、まさか2時間も待ってくれてるとは。ゴメン、きょんちゃん」と改めてお詫びしながら、「次はきょんちゃんの何かに付き合いたいと思います」とリベンジを約束していた。