LiLiCo＆小田井涼平、“ラブラブ”バックハグの夫婦2ショットに反響「素敵なご夫婦」「幸せそうなお2人」「お似合いすぎる」
タレントのLiLiCo（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手・俳優の小田井涼平（55）とのバックハグ2ショットを披露した。
【写真】「幸せそうなお2人」LiLiCo＆小田井涼平の“ラブラブ”バックハグ2ショット
LiLiCoは「スウェーデンツアーの締め切りと出発がじわじわと近づいてる」と、夫婦2人で同行する母国・スウェーデンへの旅行ツアーを告知。写真ではほかにも、前回の旅行の様子や、おそろいのシャツを着た夫婦の“ラブラブ”な2ショットなどを披露している。
この投稿には、「素敵なご夫婦」「羨ましい」「素敵過ぎる、、、、」「お似合い」「幸せそうなお2人」などの声が寄せられている。
【写真】「幸せそうなお2人」LiLiCo＆小田井涼平の“ラブラブ”バックハグ2ショット
LiLiCoは「スウェーデンツアーの締め切りと出発がじわじわと近づいてる」と、夫婦2人で同行する母国・スウェーデンへの旅行ツアーを告知。写真ではほかにも、前回の旅行の様子や、おそろいのシャツを着た夫婦の“ラブラブ”な2ショットなどを披露している。
この投稿には、「素敵なご夫婦」「羨ましい」「素敵過ぎる、、、、」「お似合い」「幸せそうなお2人」などの声が寄せられている。