日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。DF長友佑都（39＝FC東京）がメンバー入りを果たし、日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続出場を決めた。

長友はこれで、2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会に続いて5大会連続の出場。4大会連続で並んでいたGK川口能活とGK川島永嗣を抜いた。

会見で森保一監督は「プレーヤーとしてインテンシティ高くプレーできることを確認させてもらって、戦う一員としてプレーできるコンディションであるということを確認させてもらった」と長友の状態を説明。「前回の試合を見た時に、局面局面での戦いはW杯基準と思って、選ばせていただきました」と直近の試合を見て最終的に選出したことを明かした。

アジア人初の5大会連続出場にネットでは「なんだかんだ長友いるの嬉しい」「シンプルに5大会連続選出はすごい」「普通にバケモンだな」「精神的支柱になってくれ！」「長友への信頼は厚い」「さすがだな…」などの声があがった。