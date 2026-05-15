「日本のソン・フンミンは結局選外」「三笘の悲劇、南野も落選」森保JのW杯メンバーを韓国各メディアが報道「アジア最強国が優勝を宣言」
日本サッカー協会が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。
遠藤航、長友佑都、久保建英、冨安健洋らが名を連ねた一方、負傷した三笘薫と南野拓実、代表から遠ざかっている守田英正らは選ばれなかった。
このメンバーを韓国メディアもこぞって報道。『Sports Chosun』が「日本のソン・フンミン、結局選外...アジア最強の日本、『優勝する』と宣言。キャプテンの遠藤は選出」と見出しを打てば、『Best Eleven』は「三笘の悲劇、南野も落選...ワールドカップ優勝を狙う日本、北中米W杯最終メンバーを発表」と題した記事を掲載した。
『Sports Chosun』はまた、現在は韓国代表監督を務めるホン・ミョンボ氏を抜き、アジア人初の快挙を成し遂げた39歳の鉄人に着目。「長友がホン・ミョンボ超え。アジア初の５大会連続W杯メンバー入り」と伝えた。
森保ジャパンの26人は、海を越えて大きな話題になっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
遠藤航、長友佑都、久保建英、冨安健洋らが名を連ねた一方、負傷した三笘薫と南野拓実、代表から遠ざかっている守田英正らは選ばれなかった。
このメンバーを韓国メディアもこぞって報道。『Sports Chosun』が「日本のソン・フンミン、結局選外...アジア最強の日本、『優勝する』と宣言。キャプテンの遠藤は選出」と見出しを打てば、『Best Eleven』は「三笘の悲劇、南野も落選...ワールドカップ優勝を狙う日本、北中米W杯最終メンバーを発表」と題した記事を掲載した。
『Sports Chosun』はまた、現在は韓国代表監督を務めるホン・ミョンボ氏を抜き、アジア人初の快挙を成し遂げた39歳の鉄人に着目。「長友がホン・ミョンボ超え。アジア初の５大会連続W杯メンバー入り」と伝えた。
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