【漢字クロスワードパズル】解けるとすっきり！ □に入る漢字は？ なじみ深い存在がヒント
思考力を研ぎ澄ます「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
上下左右に配置された漢字をヒントに、中央の空欄に入る共通の一文字を導き出す問題です。パズルを解くようなひらめきと、語彙力が試されます。全ての熟語を完成させて、頭をリフレッシュさせてください！
・日□
・台□
・□当
・□屋
ヒント：正解の漢字は、私たちの国名や、日常的な読み物にも深く関わる「なじみ深い存在」を指す一字です。
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▼解説
空欄に「本」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・日本（にほん）
・台本（だいほん）
・本当（ほんとう）
・本屋（ほんや）
今回の答えは、身近な言葉が多かったため、ピンときた人も多かったかもしれません。ヒントにある「国名（日本）」や「読み物（本屋）」といった言葉から、スムーズに正解を導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
上下左右に配置された漢字をヒントに、中央の空欄に入る共通の一文字を導き出す問題です。パズルを解くようなひらめきと、語彙力が試されます。全ての熟語を完成させて、頭をリフレッシュさせてください！
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・日□
・台□
・□当
・□屋
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正解：「本」正解は「本」でした。
▼解説
空欄に「本」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・日本（にほん）
・台本（だいほん）
・本当（ほんとう）
・本屋（ほんや）
今回の答えは、身近な言葉が多かったため、ピンときた人も多かったかもしれません。ヒントにある「国名（日本）」や「読み物（本屋）」といった言葉から、スムーズに正解を導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)