『名探偵津田』で話題の森山未唯、ファッションイベントMCに決定 バービーとタッグ【サツコレ2026SS】
5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）のMCが俳優の森山未唯＆お笑い芸人のバービーに決定した。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。先日にはお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とCM共演することが発表されて話題になっていた。
また、ゲストにはABEMAの青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演していた岩間夕陽、金沢十亜、今野優誠、田代魁音の4人が出演することが発表された。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。
【動画】名コンビ！森山未唯にデレデレのダイアン津田
森山は『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」に3度出演。先日にはお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とCM共演することが発表されて話題になっていた。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。