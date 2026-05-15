美川憲一、B′z松本孝弘から誕生日にエルメスのブランケット 寿司屋で食事も
歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信記念会見に登壇。B'zの松本孝弘に誕生日を祝われたエピソードを披露した。
【写真】大きなケーキの前で…美川憲一の顔真似をするコロッケ＆美川憲一
この日に傘寿の誕生日を迎えた美川は、松本と東京・青山で寿司を食べたそう。プレゼントにエルメスのブランケットを贈られたといい、「ヒョウ柄のすごく素敵な私らしい（柄）。美川さんにぴったりだからと贈っていただきました」と笑顔を見せた。
美川は60周年の時に松本に楽曲提供を依頼して「これで良しとする」が誕生。GLAYのTAKUROに作詞を担当してほしいと希望すると、松本が汲み取って実現したエピソードも明かした。
同日、配信スタートした作品は、デビューしてから61年間でリリースした、未配信楽曲を含む全シングル117作品、『女ごころを唄う』シリーズをはじめとしたセリフ入りのオリジナル・アルバム、ライブ・アルバムなど、これまでCD未発売の16作品を含むアルバム37作品。往年の名曲をオリジナルジャケットで配信される。
さらに、水前寺清子、瀬川瑛子、イルカとのコラボ曲や、「さそり座の女」Part1・Part2、「駄目な時ゃダメよ」の “House MixVersion”、美川の「お元気？」面白トークとヒット曲集などのナレーションなども解禁された。
【写真】大きなケーキの前で…美川憲一の顔真似をするコロッケ＆美川憲一
この日に傘寿の誕生日を迎えた美川は、松本と東京・青山で寿司を食べたそう。プレゼントにエルメスのブランケットを贈られたといい、「ヒョウ柄のすごく素敵な私らしい（柄）。美川さんにぴったりだからと贈っていただきました」と笑顔を見せた。
同日、配信スタートした作品は、デビューしてから61年間でリリースした、未配信楽曲を含む全シングル117作品、『女ごころを唄う』シリーズをはじめとしたセリフ入りのオリジナル・アルバム、ライブ・アルバムなど、これまでCD未発売の16作品を含むアルバム37作品。往年の名曲をオリジナルジャケットで配信される。
さらに、水前寺清子、瀬川瑛子、イルカとのコラボ曲や、「さそり座の女」Part1・Part2、「駄目な時ゃダメよ」の “House MixVersion”、美川の「お元気？」面白トークとヒット曲集などのナレーションなども解禁された。