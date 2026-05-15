【セブン‐イレブン】北海道産山わさびが爽やかに香る「冷たい塩ラーメン」北海道限定で発売
セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「冷たい塩ラーメン(北海道産山わさび使用)」(537.84円)を北海道内のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「冷たい塩ラーメン(北海道産山わさび使用)」(537.84円)
北海道産の山わさびは、一般的なわさびよりもさわやかな辛味と白い色味が特長。同商品は、ツンッと鼻に抜ける北海道産山わさびのさわやかな辛味と、利尻昆布だしを使用した澄んだスープが魅力。ひと口ごとに山わさびの香りがふわっと立ち、後味のキレも良い、これからの季節にぴったりな涼味あふれる一杯に仕上げたという。
「コク旨ごまだれ豚しゃぶうどん」(537.84円)
初夏を迎えたこの時期に合わせ、「コク旨ごまだれ豚しゃぶうどん」(537.84円)も発売している。豚しゃぶはロース肉を使用し、しっとりとした食感に仕上げた。ふわりと広がるごまの風味とともに豚しゃぶをほお張ると、ロース肉の上品な脂とごまだれのコク深い旨味が口いっぱいに広がり、後味は軽やかにほどけるという。麺には北海道産小麦を使用。しなやかでもっちりとした食感が特長で、かむほどに小麦のやさしい甘みが広がり、つるりとしたのどごしが楽しめる。
「冷たい塩ラーメン(北海道産山わさび使用)」(537.84円)
北海道産の山わさびは、一般的なわさびよりもさわやかな辛味と白い色味が特長。同商品は、ツンッと鼻に抜ける北海道産山わさびのさわやかな辛味と、利尻昆布だしを使用した澄んだスープが魅力。ひと口ごとに山わさびの香りがふわっと立ち、後味のキレも良い、これからの季節にぴったりな涼味あふれる一杯に仕上げたという。
初夏を迎えたこの時期に合わせ、「コク旨ごまだれ豚しゃぶうどん」(537.84円)も発売している。豚しゃぶはロース肉を使用し、しっとりとした食感に仕上げた。ふわりと広がるごまの風味とともに豚しゃぶをほお張ると、ロース肉の上品な脂とごまだれのコク深い旨味が口いっぱいに広がり、後味は軽やかにほどけるという。麺には北海道産小麦を使用。しなやかでもっちりとした食感が特長で、かむほどに小麦のやさしい甘みが広がり、つるりとしたのどごしが楽しめる。