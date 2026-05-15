日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表しました。

MF/FWで遠藤航選手が選出。出場権をかけたアジア最終予選ではキャプテンとしてチームを引っ張り、最速でW杯出場を獲得していました。しかしその後はケガのためキリンチャレンジカップ2025には不参加と苦しい時期を乗り越え、再び日の丸を背負って戦います。

森保一監督は遠藤選手選出理由に「手術をしてリハビリをしている状態で、ボールも触りながら、コンディションとしては個人であげられる部分で、かつ試合で必要なデータから試合出られるだけのコンディションまで来ている。これからイングランドの終盤と、われわれのＷ杯への準備期間のアイスランド戦へプレーできる、そしてコンディションをあげていけるとメディカルが確認している。復帰プランに明確なものがあるので招集しました」と話し、「今年が北中米W杯に向けてキャプテンとして常にチームを鼓舞し支え続けてくれている。チームの中心的人物なので、精神的にもチームを支えてくれるということで期待しています」とプレーだけでなくチームの精神的支柱としての活躍にも言及しました。