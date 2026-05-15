アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。同作で共演していた声優仲間がSNSを通じ次々と追悼した。

「名探偵コナン」の工藤新一／怪盗キッド役などで知られる声優山口勝平はXを通じ「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と心境を吐露。続けて「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」と山崎さんへ呼びかけた。

山村警部役を担当する声優古川登志夫（79）はXで「和佳奈ちゃんの訃報、って……そんな！同じ事務所。ずいぶんたくさんの仕事、一緒にやったよねえ……柴田秀勝さんご夫妻や山口奈々さんと一緒に、バリにも遊びに行ったよねえ…………え、あのエクボの笑顔に、もう会えない……」とつづり、ツーショット写真も公開。「そしてまた遠藤周作《沈黙の碑の碑文『人間がこんなに哀しいのに 主よ 海があまりに碧いのです』が脳裡をめぐる……。謹んで哀悼の意を表します」とつづった。

蘭の友達、鈴木園子役の声優松井菜桜子（65）はXを通じ、「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でし」と記し、毛利蘭と鈴木園子のオブジェの写真をアップ。「そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と山崎さんに呼びかけた。

若狭留美役の声優平野文（71）もXで「蘭ねーちゃんが、バイバイも言わずに消えちゃった・・」と書き出し「山崎和佳奈さんよぉ。昨年8月の舞台では、長屋の女房という、蘭ねーちゃんとは全く違うお役をたっぷりと魅せてくださったというのに。もう思い出話しかできないなんて。泣かせないでよ・・・」と山崎さんをしのんだ。

遠山和葉役など数々の作品で活躍している声優宮村優子（53）「辛い。心が壊れそう」とだけつづった

15日、所属事務所の青二プロダクションが声明を発表。「訃報 弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀 (61歳)かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告。「なお 通夜及び告別式はご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました ご諒怨のほどお願い申し上げます」と家族葬を執り行ったと説明した。

山崎さんは2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止に入り、毛利蘭役は、声優・岡村明美が代演していた。