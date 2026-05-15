スタバのチルド飲料に新作! いちごの果肉・果汁入り「ストロベリークラッシュミルク」ファミマで期間限定発売
スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ&フードは5月19日、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)を 全国のファミリーマートで発売する。
「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)
同商品は、まるでいちご果実をそのまま頬張っているような、初夏の"いちご体験"が楽しめる贅沢な味わいのデザートドリンク。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのりとした甘酸っぱさの中に、ジューシーないちごの味わいを楽しめる。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁を、まろやかでコクのあるミルクと練乳で包み込み、初夏の陽気にぴったりな満足感のある味わいに仕上げたという。
「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)
パッケージは、一粒のいちご果実に見立てたデザインを採用。鮮やかで真っ赤な果実ときらめく粒が存在感を放つ、目を引く華やかなデザインに仕上げた。下部のミルクのあしらいがいちごの甘みを引き立てながら、ひとくちでダイレクトに伝わるいちごの満足感を表現している。
「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)
「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)
同商品は、まるでいちご果実をそのまま頬張っているような、初夏の"いちご体験"が楽しめる贅沢な味わいのデザートドリンク。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、ほんのりとした甘酸っぱさの中に、ジューシーないちごの味わいを楽しめる。みずみずしい果肉の食感と甘酸っぱい果汁を、まろやかでコクのあるミルクと練乳で包み込み、初夏の陽気にぴったりな満足感のある味わいに仕上げたという。
パッケージは、一粒のいちご果実に見立てたデザインを採用。鮮やかで真っ赤な果実ときらめく粒が存在感を放つ、目を引く華やかなデザインに仕上げた。下部のミルクのあしらいがいちごの甘みを引き立てながら、ひとくちでダイレクトに伝わるいちごの満足感を表現している。
「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」(希望小売価格250円/税別)