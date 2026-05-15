スタバのチルド飲料に新作! いちごの果肉・果汁入り「ストロベリークラッシュミルク」ファミマで期間限定発売

スタバのチルド飲料に新作! いちごの果肉・果汁入り「ストロベリークラッシュミルク」ファミマで期間限定発売