【Ｗ杯】森保一監督 優勝の目標「変わりはない」三笘薫は間に合わず…若手の成長期待
日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。
攻撃の核とみられていた三笘薫が、左太もも負傷の影響で選外に。大きな戦力ダウンとなるが、指揮官は「Ｗ杯優勝の目標に目標に変わりはない」と話した。「目標はすごく大切、とらわれるより、自分たちが力をつけることで、目標が近づいてきてくれる。勝つこと、成長すること、一戦一戦勝利を目指して最善の準備をしたい」と述べた。
また三笘に関しては「本人が一番つらい思いをしている。ただ彼がチームにもたらしてくれた成長があって、でも彼がいないから、結果が得られない、成長が得られないではない。誰が代わり、ということはないが、みんなで勝っていく、みんなで成長していくこれまで通りやっていく」と話した。
ＦＷ陣では２１歳ＦＷ塩貝、２０歳ＦＷ後藤を選出。「この１シーズンを見ただけでもかなり成長している、成長曲線をみたとき、大会期間中もさらに成長して、チームの力となってもらえるのかな、と。今、そして未来への期待も込めて」とうなずき、メンバーに加えたことを明かした。
【北中米Ｗ杯メンバー】
▼ＧＫ
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
長友佑都（ＦＣ東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
遠藤航（リバプール）
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタルパレス）
小川航基（ＮＥＣ）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（Ｒソシエダード）
鈴木唯人（フライブルク）
塩貝健人（ウォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）