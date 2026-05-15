日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。

攻撃の核とみられていた三笘薫が、左太もも負傷の影響で選外に。大きな戦力ダウンとなるが、指揮官は「Ｗ杯優勝の目標に目標に変わりはない」と話した。「目標はすごく大切、とらわれるより、自分たちが力をつけることで、目標が近づいてきてくれる。勝つこと、成長すること、一戦一戦勝利を目指して最善の準備をしたい」と述べた。

また三笘に関しては「本人が一番つらい思いをしている。ただ彼がチームにもたらしてくれた成長があって、でも彼がいないから、結果が得られない、成長が得られないではない。誰が代わり、ということはないが、みんなで勝っていく、みんなで成長していくこれまで通りやっていく」と話した。

ＦＷ陣では２１歳ＦＷ塩貝、２０歳ＦＷ後藤を選出。「この１シーズンを見ただけでもかなり成長している、成長曲線をみたとき、大会期間中もさらに成長して、チームの力となってもらえるのかな、と。今、そして未来への期待も込めて」とうなずき、メンバーに加えたことを明かした。

【北中米Ｗ杯メンバー】

▼ＧＫ

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

長友佑都（ＦＣ東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

小川航基（ＮＥＣ）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（Ｒソシエダード）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ウォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）