日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。ＦＷ前田大然（セルティック）が、２大会連続でＷ杯メンバー入りを果たした。

前田は所属するマネジメント会社のＳＮＳを通じ「日本代表として戦えることを誇りに思います。ここまで支えてくれた皆さんへの感謝を忘れず、自分らしく、がむしゃらに走って戦ってきます。日本のために全力を尽くします。応援よろしくお願いします！」とコメントを出した。

前回のカタール大会では、全４試合中３試合に１トップで先発。スピードを生かした攻撃だけではなく、前線から激しいプレスを何度も繰り返してチームに貢献し、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦のクロアチア戦では、前半４３分にショートコーナーの流れから、エリア内で左足シュートを押し込んで先制点をマークしていた。

第２次森保ジャパンでも初陣となった２３年３月の活動からコンスタントに招集され、今年３月のスコットランド戦（１〇０）ではキャリア初の主将マークを託されていた。

代表では１トップはもちろん、シャドー（１・５列目）、左ウィングバックでも起用されており、戦いに応じて、求められる役割を果たしていくことになりそうだ。

◆前田 大然（まえだ・だいぜん）１９９７年１０月２０日、堺市生まれ。２８歳。山梨学院高からＪ２松本に入団。Ｊ２水戸、ポルトガル１部マリティモへの期限付き移籍を経て２０２０年８月から横浜ＦＭ。２１年に完全移籍し、リーグ２３得点で得点王。東京五輪にも出場した。２２年からスコットランド・セルティック加入。２４―２５シーズンではリーグ戦１６得点１０アシストをマークし、４連覇に貢献してリーグ年間ＭＶＰを受賞した。国際Ａマッチ２７試合４得点。１７３センチ、６７キロ。右利き。