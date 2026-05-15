キル フェ ボンのMELONフェアが開幕♡ときめきの華やかメロンタルト

キル フェ ボンの｢MELON フェア｣メディア試食会に参加してきました♡美しすぎるビジュアルに釘付け、食べてノックアウト。日本一有名と言っても過言ではない静岡県発のタルト専門店から、初夏にぴったりなメロン尽くしの華やかタルトが今年も登場!みずみずしい香りとジューシーな甘さに包まれる、ときめき満載の限定メニューを詳しく紹介します♡

メロンカラーにときめく♡試食会限定フォトスポット



まず目を奪われたのは｢MELONフェア｣の世界観溢れるフォトスポット♡みずみずしいメロンカラーに包まれた空間は、思わず写真を撮る手が止まらないかわいさ。会場に入った瞬間から気分が高まります!

ドナルドダックとチップ＆デールの可愛さ満点♡東京ばな奈の限定ショコラサンド登場

目の前で完成♡メロンタルトのデモンストレーション

会場では、キル フェ ボン浜松店で20年勤務されている佐藤さんによるメロンタルトのデモンストレーションも開催♡美しくカットされたメロンが、少しずつ華やかなタルトへ仕上がっていく様子を間近で見ることができました。

筆者のりぴよは先陣を切って一番良いポジションを確保!笑 職人技が光る美しい手さばきに、思わず見入ってしまいました。

宝石みたい♡“塩アールスメロン”のご褒美タルト



今回特に注目したいのが、｢特選 熊本県産 “塩アールスメロン”のタルト｣。昨年デビューした話題のタルトで、なんと1ホールにメロンを1.5玉も使用したゴージャスな逸品です♡

つやつや輝く美しいビジュアルは、まるで宝石みたい。上品な甘みに加えて、ミネラル感を感じるメロンにふわりと香るブランデーが重なり、大人の雰囲気たっぷりに仕上がっています。

甘みあふれる♡“レノンメロン”のぜいたくタルト



続いては、鮮やかなカラーが目を引く｢熊本県産 “レノンメロン”のタルト｣。2024年から販売されている人気タルトで、メロンの甘みを最大限に楽しめるようあえてシンプルに仕上げられているのが特徴です。

ジューシーな果汁感とみずみずしい甘さが口いっぱいに広がり、初夏にぴったりなおいしさ。太陽みたいなビタミンカラーに思わずときめきます♡

メロンタルト×紅茶の幸せ時間♡試食&ペアリング体験

試食では、｢塩アールスメロン｣と｢レノンメロン｣2種類のタルトを食べ比べ♡さらに、ペアリングティーと一緒に楽しめるぜいたくな体験も。

筆者のりぴよのお気に入りは、｢塩アールスメロン｣のタルト♡とにかくメロンの量がたっぷりでひと口ごとに果汁があふれるおいしさ。

天然ミネラルを豊富に含んだ土壌で育ったメロンは、甘みだけでなく複雑なうまみもしっかり。果汁あふれるみずみずしさにふわりと香るブランデーが重なり、大人な味わいを楽しめる逸品でした。

今回のペアリングティー｢アールグレイ煎茶｣は、華やかな香りとすっきりした後味が魅力♡高級茶として知られる本山茶をベースにレモングラスと天然ベルガモットオイルを合わせたフルーティーなブレンドティーで、爽やかな柑橘の香りが広がります。

メロンタルトの甘さとも相性抜群で最後まで心地よい余韻を楽しめました。

全メニューをチェック♡あなたはどのメロンタルト狙い!?

試食会では、｢MELONフェア｣の全ラインアップが掲載されたリーフレットも配布されました♡どのタルトも魅力たっぷりで見ているだけでも幸せ気分に。メロン好きさんは要チェックです!

中でも筆者のりぴよが気になったのは、青山店限定の｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト｣と、｢特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト ～オレンジ風味～｣♡

同郷･静岡メロンを使用した特別感たっぷりの2品に興味津々で、メディア試食会中にもかかわらず思わず青山店訪問スケジュールを手帳とにらめっこしてしまいました!笑

思わず立ち止まりたくなる♡キル フェ ボン浜松店

白を基調にした外観に、印象的なキル フェ ボン ブルーの扉♡ナチュラルで上品な雰囲気が街並みの中でもひときわ目を引き思わず足を止めてしまうような引力のあるお店です。

お店の前に立った瞬間からこれから始まる“とっておきのタルト時間”にわくわく♡

店内中央には大きなショーケースが設置されており、彩り豊かなタルトが常時20種類ほどずらり。もちろん浜松店にも、宝石みたいなタルトたちが並びます♡

どのタルトをお迎えするか迷う時間まで幸せで、ショーケースを眺めながら心がときめきっぱなしでした。

初夏を彩る♡キル フェ ボンのMELONフェア

美し過ぎるメロンタルト達と一緒に筆者のりぴよも記念撮影♡完成されたビジュアルはもちろんのこと、一口ごとに広がるみずみずしい甘さに心まで満たされる｢MELONフェア｣。この時期だけの特別感を楽しめる、初夏にぴったりなフェアです。

みんな大好きな果物No.1のいちごにも勝るとも劣らないメロン。いちごが“王女様”なら、メロンはまさに“王様”♡青肉･赤肉を楽しむだけでなく産地や品種ごとの違いまで味わえるのがキル フェ ボンの｢MELONフェア｣の魅力です。

メロン好きはもちろん、普段あまりメロンを選ばない方や美家さんにも、ぜひ一度体験してほしい特別なフェアでした♡

～MELONフェア開催概要～

【開催期間】2026年5月18日(月)～5月31日(日)

【開催店舗】キル フェ ボン全12店舗

【展開内容】メロンタルト7種(※全店販売 6品、店舗限定 1品)

～今回のフェアの特徴～

産地･品種の違いを楽しむ、メロンの食べ比べ

色･香り･食感で広がる｢メロンの多彩な表情｣

軽やかで爽やかな初夏の余韻

～取材店舗～

キル フェ ボン浜松店

静岡県浜松市中央区池町222-18

053-455-3019

11:00～19:00

※カフェスペースなし