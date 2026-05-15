日本サッカー協会(JFA)が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。森保一監督が会見に臨み、ケガのため招集外となった三笘薫選手について言及しました。

森保監督は招集外となった理由について「大会期間中には復帰は難しいと、メディカルから報告を受けて断念しました」と語ると、三笘選手が不在となる影響について述べ、「三笘がチームにとって大きな存在。ファンも対戦国もそれを認識していると思うので、圧力が少し下がるというのはあるかもしれない」と率直に語りました。

またこれまでの三笘選手の貢献について感謝の気持ちも吐露「世界トップと言われるプレミアリーグで素晴らしいプレーを見せてくれているところは、チームをプラスアルファにする力は持っていた。三笘については本当に、このW杯に向けて、自分の力を最大限に伸ばしてチャレンジした中で、日本代表として戦って、チーム力を上げるという思いを持って、常々全力を出してくれていたので、これまでのチームへの貢献には感謝したい。本人が一番辛いと思うので、早く思い切ってプレー出来る状態に戻ってほしい」と言葉を尽くして感謝の気持ちを表しました。

それでも森保監督は、目標であるW杯優勝を実現できる力はあるとし、「ブラジル戦では、三笘不在で勝つことが出来た。これまで誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する。チームの総合力で戦っていくという所をやってきた」と意気込みを語りました。