山下和宏が単独首位発進 原辰徳氏74位、松坂大輔氏は9オーバー
＜リョーマゴルフ 日高村オープン 初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の第1ラウンドが終了した。
【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング
52歳の山下和宏が10バーディ・1ボギーの「63」をマーク。9アンダー・単独首位発進を決めた。8アンダー・2位に平塚哲二。7アンダー・3位に宮本勝昌、6アンダー・4位タイには片山晋呉、横田真一、岩本高志が続いた。元読売巨人軍監督の原辰徳氏は7ボギー・2ダブルボギーの「83」で回り、11オーバー・74位。主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、9オーバーで初日を終えた。女子の部では、4アンダーをマークした山口すず夏、江澤亜弥、村田歩香がトップ。今年初戦の成田美寿々は1オーバーをマークした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 初日の結果
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