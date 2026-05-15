タイトリストが「全米プロ」でボール使用率No.1！ 話題の「飛ばないボール」使用者はキャメロン・ヤング以外にも増えている!?
アクシネットジャパンインクから、ダレルサーベイ調べの使用率速報が届いた。「全米プロゴルフ選手権におけるタイトリストのゴルフボール使用者は106人。使用率67.9％（2位メーカー11.5％）で、マスターズに続き、メジャー大会で使用率No.1を獲得しました」と、同社ツアー広報。
【画像】これが、キャメロン・ヤングの『プロV1xダブルドット』
興味深いのは「実は飛ばないボールだった」と米国ゴルフチャンネルの報道でここ数日話題になっている、キャメロン・ヤングを覚醒させたプロトタイプ『Pro V1x ダブルドット』の存在だろう。使用球の内訳を見ると、以下のようになっていた。 プロV1 ―――――――――50人プロV1プロトタイプ ―――2人プロV1x―――――――――45人プロV1xプロトタイプ―――6人 ※プロV1xレフトダッシュ――3人
6人が使う『プロV1xプロトタイプ』が当該の『Pro V1x ダブルドット』と見られヤングの他にも、キャメロン・スミス、ビリー・ホーシェル、エルビス・スマイリー、ギャリック・ヒーゴ、リコ・ホーイがメジャーの大舞台で使用した模様。参考までにヤングの今季/昨季の1Wスタッツを下記に抽出した。 【キャメロン・ヤング 2026 / 2025】打ち出し角――10.56° / 9.73°スピン量―――2455 / 2469rpmボール初速――181.9 / 182.86mphヘッド速度――121.79 / 122.54mphキャリー―――298.7 / 298.4ydALL DRIVE――302.7 / 302.4ydこれまで多数のCPO（カスタム・パフォーマンス・オプション）ボールを抱えてきた同社が逐一その性能について明かすことはないが、プロトタイプの採用者が増えていくのかにも注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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6人が使う『プロV1xプロトタイプ』が当該の『Pro V1x ダブルドット』と見られヤングの他にも、キャメロン・スミス、ビリー・ホーシェル、エルビス・スマイリー、ギャリック・ヒーゴ、リコ・ホーイがメジャーの大舞台で使用した模様。参考までにヤングの今季/昨季の1Wスタッツを下記に抽出した。 【キャメロン・ヤング 2026 / 2025】打ち出し角――10.56° / 9.73°スピン量―――2455 / 2469rpmボール初速――181.9 / 182.86mphヘッド速度――121.79 / 122.54mphキャリー―――298.7 / 298.4ydALL DRIVE――302.7 / 302.4ydこれまで多数のCPO（カスタム・パフォーマンス・オプション）ボールを抱えてきた同社が逐一その性能について明かすことはないが、プロトタイプの採用者が増えていくのかにも注目したい。
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