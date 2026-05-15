『名探偵プリキュア！』展、きょう開幕 「キュアット解決！」謎解きしながら“タイムスリップ”を追体験【展示レポート】
アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）の体験型イベント『名探偵プリキュア！展 なぜ？謎?!インビテーション』がきょう15日、横浜・Art Center NEWにて開幕した。このほど、メディア内覧会が行われ、オリコンニュースでは展示内容をレポートする。
【写真47点】「こっそり、覗いてみたら？」と誘うキュアアルカナ・シャドウほか「名探偵プリキュア！展」の様子
『名探偵プリキュア！』は、アニメ『プリキュア』シリーズの最新作。シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
本イベントは、6月7日まで開催される。
■『名探偵プリキュア！展 なぜ？謎?!インビテーション』展示レポート
会場の場所は新高島駅地下直結。入場時には、一通の“招待状”が手渡された。差出人も目的も記されていないその招待状を開くと、虫食いとなったメッセージが記されている。はたしてどんな内容なのか。展示エリアをめぐりながら、この招待状に隠された謎を、自分自身の手で“キュアット解決”していくというものになる。
会場には、展示を見たり、写真を撮ったり、体験したりといろいろなことができるが、注意書きをよく読んで、譲りあって楽しもうと心に刻み、いざ中へ。
会場に入ると、巨大な懐中時計が鎮座。“タイムスリップ”の追体験への期待が高まる。あんな、みくる、るるかのパネルがにっこりと出迎える先には、キュアット探偵事務所が登場。さっそくポチタンが招待状の答えが会場の中にあることを知らせてくれた。どうやら“とある場所”にはヒントもあるらしい。
まず世界観に没入するため、自分は名探偵プリキュアなら何になるのか？ということを考えることから始めよう。プリキュア4人のプロフィールをおさらいした先には、「おとも妖精占い」が設置されており、ハートのボタンを押すことで自分に合ったおとも妖精を選んでくれる。記者は“ポチタン”。ならば…とキュアアンサーを身に宿し、直感を大切にしながら謎解きを進めていきたい。
探偵事務所のテーブルには、プリキュアたちの思い出を切り取ったような写真たちと、プリキットミラールーペ。さらにはシール帳も。キュアアンサーになりきっているので、なぜかしんみり。壁には探偵たちの捜査の様子が垣間見える地図や、プリキュア4人のカラーをイメージしたグッズの展示もある。
ほほ笑むジェット先輩が佇むそばには、無造作にアイテムが置かれたスペースも。一つひとつもらさずチェック。もしかしてコレがヒントでは…！と直感を信じて、謎解きにも力が入るが、意外と難しい…。
さて、歩を進めると、次は作中の舞台であるまことみらい市の街並みにひそむ謎へ。途中、昨今街中では見かけることも少なくなった公衆電話が置かれている。子どもたちはもしかすると実物は初めて見るかもしれない。新鮮さを楽しめるはずだ。大人はノスタルジックな思いにかられるのは間違いない。
キュアエクレールが待つパティスリーチュチュ、キュアアンサーが待つカメリアインテリアもグッズやスイーツが並びキュートな空間に。パティスリーチュチュの窓越しに店内を見ることもでき、登場人物の1人になったような体験の一つひとつによって、どんどん作品世界にいざなわれていく。
そしてその次のコーナーには怪盗団ファントムのアジト。まことみらい市の日常のすぐとなりに名探偵プリキュアたちが立ち向かう闇がある、そんな物語も想起させる。劇場の中を覗くことができるようになっていて、ここで出迎えてくれるキュアアルカナ・シャドウからは「ねえ、この中をどうしても覗いてみたいって顔してる。こっそり、覗いてみたら？」というお誘いが。のぞき窓の先は…自分の目で確かめてもらいたい。
終盤には変身フォトスポットも。プリキットミラールーペ、ジュエルキュアウォッチのパネルややティアアルカナロッドなどとともに思い出を残すことができる。「名探偵プリキュア」になりきって謎解きに挑んだことを、写真としても残しておきたい。
そしてゴールへ…。なかなか大人でも解きごたえのある謎解きだった。答えが見つからなかったり、見逃していたりするなら、少し戻ったりしてもOK。心残りのないように「キュアット解決！」して楽しもう。今回はグッズ販売もずらり。最後まで気が抜けない。
本イベントは、入場者特典も用意されている。入場時に渡される「名探偵プリキュア！展 招待状」のほか、入場者プレゼントは「名探偵プリキュア！オリジナルカード」（ランダム全4種）。平日限定（平日の有料入場チケット1枚につき1枚配布）で「名探偵プリキュア！展 キービジュアル風妖精ポストカード」（全1種）。リピート入場者（「招待状」の提示が必要、かつ有料入場チケット1枚につき1枚配布）には、「名探偵プリキュア！展 謎解きクリアファイル」（全1種）がプレゼントされる。
【写真47点】「こっそり、覗いてみたら？」と誘うキュアアルカナ・シャドウほか「名探偵プリキュア！展」の様子
『名探偵プリキュア！』は、アニメ『プリキュア』シリーズの最新作。シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
本イベントは、6月7日まで開催される。
■『名探偵プリキュア！展 なぜ？謎?!インビテーション』展示レポート
会場の場所は新高島駅地下直結。入場時には、一通の“招待状”が手渡された。差出人も目的も記されていないその招待状を開くと、虫食いとなったメッセージが記されている。はたしてどんな内容なのか。展示エリアをめぐりながら、この招待状に隠された謎を、自分自身の手で“キュアット解決”していくというものになる。
会場には、展示を見たり、写真を撮ったり、体験したりといろいろなことができるが、注意書きをよく読んで、譲りあって楽しもうと心に刻み、いざ中へ。
会場に入ると、巨大な懐中時計が鎮座。“タイムスリップ”の追体験への期待が高まる。あんな、みくる、るるかのパネルがにっこりと出迎える先には、キュアット探偵事務所が登場。さっそくポチタンが招待状の答えが会場の中にあることを知らせてくれた。どうやら“とある場所”にはヒントもあるらしい。
まず世界観に没入するため、自分は名探偵プリキュアなら何になるのか？ということを考えることから始めよう。プリキュア4人のプロフィールをおさらいした先には、「おとも妖精占い」が設置されており、ハートのボタンを押すことで自分に合ったおとも妖精を選んでくれる。記者は“ポチタン”。ならば…とキュアアンサーを身に宿し、直感を大切にしながら謎解きを進めていきたい。
探偵事務所のテーブルには、プリキュアたちの思い出を切り取ったような写真たちと、プリキットミラールーペ。さらにはシール帳も。キュアアンサーになりきっているので、なぜかしんみり。壁には探偵たちの捜査の様子が垣間見える地図や、プリキュア4人のカラーをイメージしたグッズの展示もある。
ほほ笑むジェット先輩が佇むそばには、無造作にアイテムが置かれたスペースも。一つひとつもらさずチェック。もしかしてコレがヒントでは…！と直感を信じて、謎解きにも力が入るが、意外と難しい…。
さて、歩を進めると、次は作中の舞台であるまことみらい市の街並みにひそむ謎へ。途中、昨今街中では見かけることも少なくなった公衆電話が置かれている。子どもたちはもしかすると実物は初めて見るかもしれない。新鮮さを楽しめるはずだ。大人はノスタルジックな思いにかられるのは間違いない。
キュアエクレールが待つパティスリーチュチュ、キュアアンサーが待つカメリアインテリアもグッズやスイーツが並びキュートな空間に。パティスリーチュチュの窓越しに店内を見ることもでき、登場人物の1人になったような体験の一つひとつによって、どんどん作品世界にいざなわれていく。
そしてその次のコーナーには怪盗団ファントムのアジト。まことみらい市の日常のすぐとなりに名探偵プリキュアたちが立ち向かう闇がある、そんな物語も想起させる。劇場の中を覗くことができるようになっていて、ここで出迎えてくれるキュアアルカナ・シャドウからは「ねえ、この中をどうしても覗いてみたいって顔してる。こっそり、覗いてみたら？」というお誘いが。のぞき窓の先は…自分の目で確かめてもらいたい。
終盤には変身フォトスポットも。プリキットミラールーペ、ジュエルキュアウォッチのパネルややティアアルカナロッドなどとともに思い出を残すことができる。「名探偵プリキュア」になりきって謎解きに挑んだことを、写真としても残しておきたい。
そしてゴールへ…。なかなか大人でも解きごたえのある謎解きだった。答えが見つからなかったり、見逃していたりするなら、少し戻ったりしてもOK。心残りのないように「キュアット解決！」して楽しもう。今回はグッズ販売もずらり。最後まで気が抜けない。
本イベントは、入場者特典も用意されている。入場時に渡される「名探偵プリキュア！展 招待状」のほか、入場者プレゼントは「名探偵プリキュア！オリジナルカード」（ランダム全4種）。平日限定（平日の有料入場チケット1枚につき1枚配布）で「名探偵プリキュア！展 キービジュアル風妖精ポストカード」（全1種）。リピート入場者（「招待状」の提示が必要、かつ有料入場チケット1枚につき1枚配布）には、「名探偵プリキュア！展 謎解きクリアファイル」（全1種）がプレゼントされる。
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