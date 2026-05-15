つちやかおり、25歳次女と韓国旅行満喫「素敵な親子旅」「そのまま韓流ドラマに」 元夫は布川敏和
元シブがき隊の布川敏和（60）の元妻でタレント・つちやかおり（61）が14日、自身のインスタグラムを更新。次女・花音さん（25）との韓国旅行ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「素敵な親子旅」つちやかおり＆25歳次女の韓国旅行満喫2ショット
つちやは「2泊3日の母の日プレゼント旅行」と明かし、「丸々3日間 楽しくて美味しい旅でした」と、韓国を満喫した様子を投稿。韓国の伝統家屋が立ち並ぶ北村韓屋村を散策する親子ショットや、韓国の街並みを背景にした写真、鏡越しの2ショットなどを披露した。
つちやは「流暢な韓国語を喋る花音に尊敬の眼差しと共におんぶに抱っこの旅」と明かし、「韓流大好きな私はドラマに出てくる景色に目がハートでした」「本当に楽しかった 素敵な旅をありがとう」と満喫した様子でうれしそうに旅行を振り返った。
コメント欄には「素敵な親子旅でしたね」「素敵な母の日プレゼント」「花音ちゃんと一緒だと心強いですね」「そのまま韓流ドラマにご出演しちゃってください」などの声が寄せられている。
布川とつちやは1991年に結婚したが、2014年に離婚。2人の間には、長男で俳優の布川隼汰、長女でモデル・桃花、次女・花音さんと3人の子どもがいる。
【写真】「素敵な親子旅」つちやかおり＆25歳次女の韓国旅行満喫2ショット
つちやは「2泊3日の母の日プレゼント旅行」と明かし、「丸々3日間 楽しくて美味しい旅でした」と、韓国を満喫した様子を投稿。韓国の伝統家屋が立ち並ぶ北村韓屋村を散策する親子ショットや、韓国の街並みを背景にした写真、鏡越しの2ショットなどを披露した。
コメント欄には「素敵な親子旅でしたね」「素敵な母の日プレゼント」「花音ちゃんと一緒だと心強いですね」「そのまま韓流ドラマにご出演しちゃってください」などの声が寄せられている。
布川とつちやは1991年に結婚したが、2014年に離婚。2人の間には、長男で俳優の布川隼汰、長女でモデル・桃花、次女・花音さんと3人の子どもがいる。