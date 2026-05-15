ちいかわ作者・ナガノ氏、話題の“ハッピーセット”早速ゲット 「変身ロボゲット」写真披露に「合わせ技流石です」「考え付かなかった」
人気キャラクター「ちいかわ」の生みの親で作者のナガノ氏が15日、自身のインスタグラムを更新。きょうからマクドナルドにて発売されている、話題のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」を両方とも購入したとみられる、自筆イラスト入りの写真を公開した。
【写真】「考え付かなかった」ナガノ氏が披露したハッピーセット“ハチワレ×デリバライオン”
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。
「へんしん！マクドナルドロボ」は、マクドナルドの店舗や商品が、動物や恐竜などのロボットに変形するおもちゃ全8種。店のごっこ遊びのほか、ハンバーガーをバーガーマンに、チキンマックナゲットをナゲットロボに変形させるなど「形を変える」遊びが楽しめる。
ナガノ氏の投稿では、「変身ロボゲット…」とつぶやく配達員姿のハチワレを「デリバライオン」のデリバリーバイクに乗せた写真を公開。さらに同氏自身を表す「くま」のイラストに「ロボにシールを貼るのに苦戦したのだった…」と手書きでコメントを添えた。
この投稿にファンからは「ロボと合わせ技流石です!!」「両方GETされたんですね 合わせるなんて考え付かなかった」「ロボで遊ぶハチワレさん、可愛いです」「先生さすが！」「うわぁああぁああ!!羨ましい〜!!」「はやすぎぃ!!!」「ハチワレちゃん変身ロボもらえて嬉しそうです」「ナガノ先生も購入したんですね 一緒で嬉しいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「考え付かなかった」ナガノ氏が披露したハッピーセット“ハチワレ×デリバライオン”
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。
ナガノ氏の投稿では、「変身ロボゲット…」とつぶやく配達員姿のハチワレを「デリバライオン」のデリバリーバイクに乗せた写真を公開。さらに同氏自身を表す「くま」のイラストに「ロボにシールを貼るのに苦戦したのだった…」と手書きでコメントを添えた。
この投稿にファンからは「ロボと合わせ技流石です!!」「両方GETされたんですね 合わせるなんて考え付かなかった」「ロボで遊ぶハチワレさん、可愛いです」「先生さすが！」「うわぁああぁああ!!羨ましい〜!!」「はやすぎぃ!!!」「ハチワレちゃん変身ロボもらえて嬉しそうです」「ナガノ先生も購入したんですね 一緒で嬉しいです」などのコメントが寄せられている。