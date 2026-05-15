カブス・今永昇太（32）が調子を上げてきた。 日本時間14日のブレーブス戦に登板し、7回3分の1を5安打2失点、無四球投球で6奪三振。メジャー最高勝率（.690=13日終了時）で、強打のブ軍打線相手に好投したが、打線の援護に恵まれず3敗目（5勝）を喫した。

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自身の連勝は2で止まったとはいえ、ここまで9試合に登板、クオリティスタート（QS=6回を自責点3以内）を上回るハイQS（7回自責点3以内）は今季3度目。安定した投球でナ・リーグ中地区首位のチームをけん引している。

同日のジャイアンツ戦ではドジャース・大谷翔平（31）が、7回無失点で3勝目（2敗）をマークした。防御率は依然として0点台（0.82）をキープしており、ブレーブスの右腕エルダー（4勝1敗、防御率1.81）、メッツの右腕ホームズ（4勝3敗、同1.86）らを抑えてリーグトップ。 米スポーツ予想サイト「ベットMGМ」が14日に発表したサイ・ヤング賞候補ランキングによれば、大谷はパイレーツの右腕スキーンズ（6勝2敗、同1.98）に次いで2位。今永は今季初めてランクインし、ドジャース・山本由伸（3勝3敗、防御率3.60）に次ぐ10位に名を連ねた。

選手の貢献度を示すWARは大谷超え

ナのサイ・ヤング賞争いはスキーンズと大谷の一騎打ちの様相だが、2人に待ったをかけそうなのが今永だ。

カブスのカウンセル監督が「見事な投球を続けている」と持ち上げるように、投球内容は抜群。奪三振59はリーグ3位、1イニング当たり許した走者の数を示すWHIP0.90は同5位で、スキーンズ0.64、大谷0.82の上位陣と遜色ない。

全米野球記者協会会員がサイ・ヤング賞投票で重視する選手の貢献度を示すWARはフィリーズの左腕サンチェスの2.0、スキーンズの1.6らに続き、大谷（1.3）、山本（0.8）を上回る1.4で同5位につけている。

今永は好調の要因について「打者がいかに待っていない球を投げるか。しっかりと考えて投げられている」と話している。

今後も頭を使って安定した投球を続けられれば、大谷が狙う日本人初のサイ・ヤング賞争いに割って入ってくるかもしれない。